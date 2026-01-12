Брянец завоевал золотую медаль международных соревнований в Екатеринбурге

2026, 12 января 13:22

Брянский легкоатлет завоевал золотую медаль международных соревнований в Екатеринбурге. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Екатеринбург состоялись соревнования по лёгкой атлетике «Рождественские старты. Мемориал Э.С. Яламова». За медали боролись 190 спортсменов из 35 регионов России, а также Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Они состязались в беге на различные дистанции и прыжках в высоту.

Регион успешно представлял воспитанник спортшколы имени Самотёсова Степан Веткин. Он прыгнул в высоту на 2.28 метра. Брянец завоевал золотую медаль. Результат является личным рекордом легкоатлета, а также соответствует нормативу мастера спорта международного класса.