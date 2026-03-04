Брянская команда выиграла всероссийские соревнования по полиатлону

2026, 04 марта 09:36

Брянская команда выиграла всероссийские соревнования по полиатлону. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Калуге завершились всероссийские соревнования по полиатлону в дисциплине «3-борье с бегом». Участие в турнире приняли спортсмены из Калужской, Кировской и Брянской области, Москвы и Подмосковья, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, республики Башкортостан и Краснодарского края. Регион представили воспитанники Карачевской спортшколы и школы «Электрон» города Дятьково.

В личном первенстве брянские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Среди спортклубов Карачевская спортивная школа заняла второе место. А в командном первенстве Брянская область стала первой. В тройку лидеров также вошли Кировская и Калужская области.