Брянская самбистка завоевала «серебро» первенства России

2026, 25 февраля 11:44

Брянская самбистка завоевала «серебро» первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в городе Казань прошло первенство России по самбо среди юниорок 18-20 лет. Брянскую область успешно представила воспитанница спортшколы олимпийского резерва по борьбе Анна Школа. Она заняла второе место и выполнила норматив мастера спорта России по самбо. Кроме того, брянская самбистка завоевала путёвку на первенство Европы в Сербии в апреле.

