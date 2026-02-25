Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянская самбистка завоевала «серебро» первенства России

2026, 25 февраля 11:44
Брянская самбистка завоевала «серебро» первенства России
Брянская самбистка завоевала «серебро» первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в городе Казань прошло первенство России по самбо среди юниорок 18-20 лет. Брянскую область успешно представила воспитанница спортшколы олимпийского резерва по борьбе Анна Школа. Она заняла второе место и выполнила норматив мастера спорта России по самбо.  Кроме того, брянская самбистка завоевала путёвку на первенство Европы в Сербии в апреле.

 

