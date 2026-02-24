Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Два человека погибли при нападении дронов в Брянской области в понедельник

2026, 24 февраля 13:46
Два человека погибли при нападении дронов в Брянской области в понедельник
Два человека погибли при нападении дронов в Брянской области в понедельник. Об этом сообщил в своём телегам-канале губернатор региона Александр Богомаз.

 

Днём 23 февраля дроны–камикадзе ВСУ напали на деревню Горицы Погарского района. При атаке смертельные ранения получил местный житель. 

Чуть позже в тот же день в село Троебортное Севского района дроны ударили по движущемуся гражданскому автомобилю. Водитель погиб. 

Губернатор Александр Богомаз выразил соболезнования родным погибших. 

«Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», – уточнил Александр Богомаз.

