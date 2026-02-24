Два человека погибли при нападении дронов в Брянской области в понедельник. Об этом сообщил в своём телегам-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Днём 23 февраля дроны–камикадзе ВСУ напали на деревню Горицы Погарского района. При атаке смертельные ранения получил местный житель.
Чуть позже в тот же день в село Троебортное Севского района дроны ударили по движущемуся гражданскому автомобилю. Водитель погиб.
Губернатор Александр Богомаз выразил соболезнования родным погибших.
«Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», – уточнил Александр Богомаз.