Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

В Брянске игнорируют проблему грязного снега

2026, 18 февраля 18:16
В Брянске игнорируют проблему грязного снега
Источник фото

Вы знали, что городской снег, который кажется безобидным, на самом деле пропитан выхлопами и тяжелыми металлами? По закону его нужно правильно утилизировать, но в регионе нет ни одной снегоплавильной установки. В Москве их больше 50.

Природоохранный прокурор Татьяна Астахова рассказала сайту АиФ-Брянск, что уличный снег опасен — природе нужно время на восстановление после его воздействия. В 2025 году через суды 22 раза заставляли местных чиновников организовать нормальные снегосвалки.

Несанкционированные свалки в Брянской области множатся как грибы после дождя. За год природоохранная прокуратура ликвидировала 54 незаконных мусорных свалки, но проблема возвращается с завидным постоянством.

Жители частного сектора по-прежнему тащат отходы в ближайший лес, дачники — в овраги, гаражные кооперативы обустраивают свалки где придется. Через полтора года мусор появляется на прежних местах, несмотря на запрещающие таблички.

А тем временем единственный легальный полигон в поселке Большое Полпино работает с катастрофическими перегрузками. Отвечающей за загрязнение лесных земель фирме придется возместить государству почти 14 миллионов рублей ущерба.

Новый современный полигон, который должен решить проблему на 30 лет вперед, откроется только в мае. А пока культура обращения с отходами остается на крайне низком уровне — и у чиновников, и у бизнеса, и у обычных жителей.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

791 тонну снега вывезли из Брянска дорожники за сутки
17 февраля 09:32
791 тонну снега вывезли из Брянска дорожники за сутки
Брянские полицейские по горячим следам задержали грабителя
17 февраля 08:15
Брянские полицейские по горячим следам задержали грабителя
Предприниматель демонтировал сломанную крышу кафе в брянском парке
16 февраля 15:49
Предприниматель демонтировал сломанную крышу кафе в брянском парке

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14244) брянск (6798) ДТП (2680) ГИБДД (2209) прокуратура (2028) уголовное дело (1991) Александр Богомаз (1837) суд (1785) авария (1635) мчс (1495) коронавирус (1272) умвд (1032)