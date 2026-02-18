В Брянске игнорируют проблему грязного снега

2026, 18 февраля 18:16

Вы знали, что городской снег, который кажется безобидным, на самом деле пропитан выхлопами и тяжелыми металлами? По закону его нужно правильно утилизировать, но в регионе нет ни одной снегоплавильной установки. В Москве их больше 50.

Природоохранный прокурор Татьяна Астахова рассказала сайту АиФ-Брянск, что уличный снег опасен — природе нужно время на восстановление после его воздействия. В 2025 году через суды 22 раза заставляли местных чиновников организовать нормальные снегосвалки.

Несанкционированные свалки в Брянской области множатся как грибы после дождя. За год природоохранная прокуратура ликвидировала 54 незаконных мусорных свалки, но проблема возвращается с завидным постоянством.

Жители частного сектора по-прежнему тащат отходы в ближайший лес, дачники — в овраги, гаражные кооперативы обустраивают свалки где придется. Через полтора года мусор появляется на прежних местах, несмотря на запрещающие таблички.

А тем временем единственный легальный полигон в поселке Большое Полпино работает с катастрофическими перегрузками. Отвечающей за загрязнение лесных земель фирме придется возместить государству почти 14 миллионов рублей ущерба.

Новый современный полигон, который должен решить проблему на 30 лет вперед, откроется только в мае. А пока культура обращения с отходами остается на крайне низком уровне — и у чиновников, и у бизнеса, и у обычных жителей.