Брянские борцы завоевали четыре медали на первенстве ЦФО

2026, 19 января 15:55

Брянские борцы завоевали четыре медали на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в Смоленске прошло первенство Центрального федерального округа по вольной борьбе. На коврах Дворца спорта «Юбилейный» за награды боролись юноши и девушки до 18 лет.

Золотую медаль завоевал брянец Арсен Карапетян. Он выступил в весовой категории 55 кг. Также первое место заняла Ирина Бердова. Бронзовыми призёрами соревноний стали Артур Аветян и Артем Белогуров.