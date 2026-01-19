Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
2026, 19 января 15:55
Брянские борцы завоевали четыре медали на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

На прошлой неделе в Смоленске прошло первенство Центрального федерального округа по вольной борьбе. На коврах Дворца спорта «Юбилейный» за награды боролись юноши и девушки до 18 лет.

Золотую медаль завоевал брянец Арсен Карапетян. Он выступил в весовой категории 55 кг. Также первое место заняла Ирина Бердова. Бронзовыми призёрами соревноний стали Артур Аветян и Артем Белогуров.

