«Авто-Ураган» будет следить за нарушителями правил парковки в Брянске

2026, 02 марта 16:39

Прибор «Авто-Ураган» будет следить за нарушителями правил парковки в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На брифинге начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Брянску подполковник полиции Алексей Коноваленко рассказал о работе инспекторов с нарушителями правил парковки. С начала года стражи порядка оштрафовали за это 387 водителей. На специализированную стоянку эвакуировано 92 транспортных средства.

«Неправильно припаркованный автомобиль сужает проезжую часть, создаёт аварийные ситуации, мешает работе коммунальных служб и, что самое главное, перекрывает путь спецтранспорту — пожарным машинам и каретам скорой помощи», — подчеркнул Алексей Владимирович.

В областном центре полицейские регулярно проводят рейдовое мероприятие «Парковка». Особое внимание уделяется улицам около школ, больниц, вокзалов, крупных торговых центров, а также остановкам общественного транспорта. Также правоохранители реагируют на жалобы граждан в Госавтоинспекцию и публикации в соцсетях.

Кроме того, Брянская городская администрация вместе с ГАИ утвердили документацию для ввода в работу мобильного прибора «Авто-Ураган». Он будет фиксировать нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств. В ближайшее время комплекс приступит к работе на дорогах областного центра.