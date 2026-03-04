Мэр Брянска проверил ход строительства нового детского сада

2026, 04 марта 12:37

Мэр Брянска проверил ход строительства нового детского сада. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Брянске на улице Бурова возводят новый детский сад. Работы стартовали в январе 2026 года. К стройке подвели временную дорогу из бетонных плит и протянули электроснабжение. За два месяца подрядчик выкопал котлован под фундамент здания, а также начал забивать испытательные и анкерные сваи.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров провел на стройке оперативное совещание. Вместе с подрядчиком и специалистами технического надзора они проверили качество работы и обсудили план на ближайшие дни.

«Сад нужен жильцам новых домов, которые здесь будут возведены. В нашей области этим подрядчиком построены пять детских садов, в том числе в Брянске — «Лёвушка» и «Жар-птица». По качеству они были сделаны достойно. Мы надеемся, что подрядчик выполнит свою работу не только хорошо, но и в срок, за этим мы будем следить», — отметил Александр Макаров.

Строительство нового детского сада завершат в 2027 году. Посещать новое образовательное учреждение будут 340 малышей в 14 группах.