Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Мэр Брянска проверил ход строительства нового детского сада

2026, 04 марта 12:37
Мэр Брянска проверил ход строительства нового детского сада
Источник фото

Мэр Брянска проверил ход строительства нового детского сада. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

 

В Брянске на улице Бурова возводят новый детский сад. Работы стартовали в январе 2026 года. К стройке подвели временную дорогу из бетонных плит и протянули электроснабжение. За два месяца подрядчик выкопал котлован под фундамент здания, а также начал забивать испытательные и анкерные сваи. 

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров провел на стройке  оперативное совещание.  Вместе с подрядчиком и специалистами технического надзора они проверили качество работы и обсудили план на ближайшие дни.

«Сад нужен жильцам новых домов, которые здесь будут возведены. В нашей области этим подрядчиком построены пять детских садов, в том числе в Брянске — «Лёвушка» и «Жар-птица». По качеству они были сделаны достойно. Мы надеемся, что подрядчик выполнит свою работу не только хорошо, но и в срок, за этим мы будем следить», — отметил Александр Макаров.

Строительство нового детского сада завершат в 2027 году. Посещать новое образовательное учреждение будут 340 малышей в 14 группах.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Зарплата работников культуры в Брянске выросла на 8,4 тысячи
03 марта 14:22
Зарплата работников культуры в Брянске выросла на 8,4 тысячи
68 единиц техники убирают снег в Брянске во вторник
03 марта 12:30
68 единиц техники убирают снег в Брянске во вторник
Библиотеке имени Горького в Брянске отметила 105-летие
03 марта 11:30
Библиотеке имени Горького в Брянске отметила 105-летие

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14379) брянск (6828) ДТП (2691) ГИБДД (2220) прокуратура (2039) уголовное дело (2005) Александр Богомаз (1873) суд (1786) авария (1645) мчс (1499) коронавирус (1272) умвд (1039)