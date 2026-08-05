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Здоровье

Сотрудники брянского Росреестра сдали нормативы ГТО

2026, 05 августа 09:55
Сотрудники брянского Росреестра сдали нормативы ГТО
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Большинство участников претендуют на золотой знак отличия.

 

В Брянске сотрудники Управления Росреестра по Брянской области присоединились к движению ГТО. В спортивно-оздоровительном комплексе «БРЯНСК» они выполнили нормативы комплекса. Как отметил помощник руководителя Управления Андрей Переслегин, коллектив с удовольствием откликнулся на предложение проверить физическую подготовку, а задания не вызвали особой сложности.

Участники выполнили наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища из положения лежа, отжимания, бег на один километр, прыжок в длину с места и другие дисциплины. Результаты большинства позволяют претендовать на золотой знак отличия.

Главный судья регионального центра тестирования ГТО Наталья Куликова отметила, что все больше трудовых коллективов поддерживают движение. 

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