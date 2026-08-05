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Брянский стрелок Сергей Пыжьянов завоевал золото на Кубке России

2026, 05 августа 09:33
Брянский стрелок Сергей Пыжьянов завоевал золото на Кубке России
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Соревнования проходят в Подмосковье, в них участвуют 397 спортсменов из 40 регионов и Республики Беларусь.

 

Прославленный брянский стрелок Сергей Пыжьянов выиграл открытый Кубок России по пулевой стрельбе. Он занял первое место в упражнении МПП-40 (стрельба из малокалиберного пистолета, дистанция 50 метров). Спортсмен представляет школу олимпийского резерва «Спартаковец» имени Карпушкина.

Департамент физической культуры и спорта Брянской области поздравил Сергея Пыжьянова с очередной победой и поблагодарил его за вклад в развитие брянского спорта.

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