Брянский стрелок Сергей Пыжьянов завоевал золото на Кубке России

2026, 05 августа 09:33

Соревнования проходят в Подмосковье, в них участвуют 397 спортсменов из 40 регионов и Республики Беларусь.

Прославленный брянский стрелок Сергей Пыжьянов выиграл открытый Кубок России по пулевой стрельбе. Он занял первое место в упражнении МПП-40 (стрельба из малокалиберного пистолета, дистанция 50 метров). Спортсмен представляет школу олимпийского резерва «Спартаковец» имени Карпушкина.

Департамент физической культуры и спорта Брянской области поздравил Сергея Пыжьянова с очередной победой и поблагодарил его за вклад в развитие брянского спорта.