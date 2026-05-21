Брянские борцы завоевали путёвки на первенство России по грэпплингу

2026, 21 мая 12:44

Брянские борцы завоевали путёвки на первенство России по грэпплингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в городе Коврове Владимирской области состоялись чемпионат и первенство Центрального федерального округа по спортивной борьбе грэпплинг. Участие в соревнованиях приняли 540 представителей 17 регионов.

В финал масштабных соревнований вышли брянские борцы Кирилюк Рустам и Захаров Антон. Они выступили в возрастной категории 14-15 лет. Спортсмены поднялись на вторую ступень пьедестала почёта. Они также выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта и завоевали путёвки на первенство России.

