Брянские борцы завоевали путёвки на первенство России по грэпплингу

2026, 21 мая 12:44
Брянские борцы завоевали путёвки на первенство России по грэпплингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

На прошлой неделе в городе Коврове Владимирской области состоялись чемпионат и первенство Центрального федерального округа по спортивной борьбе грэпплинг. Участие в соревнованиях приняли 540 представителей 17 регионов.

В финал масштабных соревнований вышли брянские борцы Кирилюк Рустам и Захаров Антон. Они выступили в возрастной категории 14-15 лет. Спортсмены поднялись на вторую ступень пьедестала почёта. Они также выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта и завоевали путёвки на первенство России.

 

