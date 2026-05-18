Выравнивающий слой асфальта укладывают на улице Литейной в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Брянске продолжается капитальный ремонт улицы Литейной в Бежицком районе. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 4,3 километра дороги от улицы 50-й Армии до Литейного моста.
Специалисты работают вечером и ночью. Накануне подрядчик приступил к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона.
Ремонт улицы Литейной проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».