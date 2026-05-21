Брянский ансамбль выиграл всероссийский конкурс молодых исполнителей в Туле. Об этом сообщили в соцсетях регионального губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.
В минувшие выходные в городе Туле прошёл XIV всероссийский конкурс молодых исполнителей народной песни «Песни родины Л. Н. Толстого». Регион на творческом состязании представит фольклорный ансамбль «Ларец» коллектива «Калинушка» Брянского областного губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. Юные таланты завоевали диплом лауреата первой степени.