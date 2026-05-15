Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

«Семьи года» из Брянска получили награды

2026, 15 мая 09:44
«Семьи года» из Брянска получили награды
Источник фото

«Семьи года» из Брянска получили награды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

13 мая в Брянском театре драмы имени Алексея Толстого состоялась церемония награждения победителей муниципального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Участие приняли 19 семей. Оргкомитет выбрал победителей в каждой из пяти номинаций.  

В номинации «Золотая семья» победили супруги Альберт и Марина Малкины. Лучшей «Многодетной семьей» Брянска признаны Максим и Юлия Ковтоноговы. «Молодой семьёй» года названы Никита и Виктория Самойловы. «Хранителями традиций» стали Шангерей и Нина Магомедовы. Награду также получила «Семья защитника Отечества» Николай и Людмила Сигаевы. Победителям вручили цветы, грамоты и ценные подарки.

«Если бы была возможность сделать победителем каждую из 19 семей, мы сделали бы это без раздумья. Но по правилам конкурса нам надо выбрать одну в номинации. Ведь победителям предстоят региональные и федеральные этапы, где они будут защищать и свои семьи, и честь нашего родного города Брянска», — подчеркнул замглавы администрации города Игорь Чубчиков.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Рабочие убирают старый асфальт на улице Литейной в Брянске
13 мая 16:34
Рабочие убирают старый асфальт на улице Литейной в Брянске
Военная мемориальная площадка появилась в Брянске
13 мая 14:43
Военная мемориальная площадка появилась в Брянске
В Брянске День Победы отметили митингом и парадом
09 мая 14:03
В Брянске День Победы отметили митингом и парадом

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15183) брянск (6949) ДТП (2753) ГИБДД (2306) прокуратура (2102) уголовное дело (2051) Александр Богомаз (1998) суд (1790) авария (1667) мчс (1542) коронавирус (1272) дороги (1070)