2026, 15 мая 09:44

«Семьи года» из Брянска получили награды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

13 мая в Брянском театре драмы имени Алексея Толстого состоялась церемония награждения победителей муниципального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Участие приняли 19 семей. Оргкомитет выбрал победителей в каждой из пяти номинаций.

В номинации «Золотая семья» победили супруги Альберт и Марина Малкины. Лучшей «Многодетной семьей» Брянска признаны Максим и Юлия Ковтоноговы. «Молодой семьёй» года названы Никита и Виктория Самойловы. «Хранителями традиций» стали Шангерей и Нина Магомедовы. Награду также получила «Семья защитника Отечества» Николай и Людмила Сигаевы. Победителям вручили цветы, грамоты и ценные подарки.

«Если бы была возможность сделать победителем каждую из 19 семей, мы сделали бы это без раздумья. Но по правилам конкурса нам надо выбрать одну в номинации. Ведь победителям предстоят региональные и федеральные этапы, где они будут защищать и свои семьи, и честь нашего родного города Брянска», — подчеркнул замглавы администрации города Игорь Чубчиков.