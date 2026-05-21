Врио губернатора Брянской области посетил предприятие «Брянсксельмаш»

2026, 21 мая 11:35
Врио губернатора Брянской области посетил предприятие «Брянсксельмаш». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук начал знакомство с промышленным потенциалом региона. Он посетил российско-белорусское предприятие «Брянсксельмаш». Оно выпускает зерноуборочную, кормоуборочную, посевную и мульчирующую технику.

В прошлом году на предприятии произведено техники на 4,5 млрд рублей. По кормоуборочным комбайнам оно занимает 18% на российском рынке, а по зерноуборочным — 15%.

