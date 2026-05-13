Более шести километров трассы Сельцо – Новониколаевка отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса Сельцо – Новониколаевка в Брянском районе. Подрядчик обновят 6,5 километра дороги.
Специалисты отремонтируют водопропускные трубы, восстановят укрепительные полосы и укрепят обочины. На проезжую часть рабочие уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик отремонтируют остановки и поставит новый автопавильон для пассажиров.
В завершении ремонта подрядчик установит новые дорожные знаки и нанесёт разметку со световозвращающими элементами.
Дорогу на время работ не будут перекрывать полностью. Ремонт проведут поочерёдно на каждой половине проезжей части.