Более шести километров трассы Сельцо – Новониколаевка отремонтируют по нацпроекту

2026, 13 мая 14:35

Более шести километров трассы Сельцо – Новониколаевка отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса Сельцо – Новониколаевка в Брянском районе. Подрядчик обновят 6,5 километра дороги.

Специалисты отремонтируют водопропускные трубы, восстановят укрепительные полосы и укрепят обочины. На проезжую часть рабочие уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик отремонтируют остановки и поставит новый автопавильон для пассажиров.

В завершении ремонта подрядчик установит новые дорожные знаки и нанесёт разметку со световозвращающими элементами.

Дорогу на время работ не будут перекрывать полностью. Ремонт проведут поочерёдно на каждой половине проезжей части.