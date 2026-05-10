Брянские фигуристки завоевали девять медалей Гран-при России и СНГ в Казани

2026, 10 мая 17:08

Брянские фигуристки завоевали девять медалей Гран-при России и СНГ в Казани. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Казани Республики Татарстан завершился этап Гран-при России и СНГ АРМФК «Весенняя капель» по фигурному катанию. В

ледовом дворце «Татнефть Арена» выступили более 250 спортсменов из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Самары, Омска, Тольятти, Белгорода, Перми, Уфы и Новосибирска.

Брянскую область представили фигуристки Климовской

спортивной школы. На данных соревнованиях они выступали впервые. В произвольной программе первое место заняли Варвара Глот и Валерия Садымако. Серебряными призёрами стали Арина Данильченко и Полина Макаренко. Евангелина Николаева стала третьей.

В интерпретации Арина Данильченко заняла первое место. Второй стала Варвара Глот. Софья Володина и Валерия Садымако завоевали бронзовые медали.