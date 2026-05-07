2026, 07 мая 14:41
Брянщина реализует 32 региональные меры поддержки участников СВО. Об этом директор регионального департамента социальной политики и занятости Евгений Петров в интервью «Учительской газете».

«В Брянской области разработан и реализуется целый комплекс мер социальной поддержки участников СВО, а также членов их семей. Кроме федеральных мер поддержки, регион реализует 32 собственные меры, финансируемые из областного бюджета, и ещё 14 мер на муниципальном уровне.

Среди наиболее значимых мер региональной поддержки — единовременная денежная выплата при поступлении на военную службу по контракту и при призыве на военную службу по мобилизации, установленная законом Брянской области от 02.10.2023 № 69-З. С 1 марта 2026 года её размер — 1 000 000 рублей.

В случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) при выполнении задач в ходе СВО также установлена единовременная денежная выплата. Она варьируется от степени полученного увечья — от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.

Оказывается также социальная поддержка семьям погибших (умерших) военнослужащих в виде предоставления ежемесячного пособия их родителям и вдовам (вдовцам). Его размер в 2026 году составляет 63 890,2 рубля. Члены семей погибших (умерших) военнослужащих и добровольцев имеют право на предоставление единовременной денежной выплаты в 2 миллиона рублей. Она выплачивается в равных долях каждому члену семьи погибшего.

Эти и другие меры поддержки приняты в дополнение к федеральным. Регион компенсирует военнослужащим повышенные риски, связанные с выполнением боевых задач», — уточнил Евгений Петров.

