Брянские волейболистки выиграли турнир в честь Дня Победы

2026, 12 мая 11:49

Брянские волейболистки выиграли турнир в честь Дня Победы. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Малоярославце Калужской области в минувшие выходные прошёл волейбольный турнир. Соревнования посвятили Дню Победы.

В турнире приняли участие девять команд девушек в возрасте 13-14 лет из Москвы, Малоярославца, Калуги, Хвастовичей (две команды), Кирова, Людиново, Брянска и Кадрово.

Регион представили воспитанницы спортивной школы «Торпедо». Игры были напряжёнными. Брянские волейболисты завоевали золотые медали турнира.