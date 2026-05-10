2026, 10 мая 10:17

Сотрудники ГИБДД поздравили водителей с Днём Победы. Об этом сообщили в региональном департаменте Госавтоинспекции.

В честь Дня Победы на дорогах Брянской области прошла патриотическая акция. Врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области Дмитрий Новиков вместе с подчинёнными и представителями Управления автомобильной магистрали «Москва — Харьков» Федерального дорожного агентства останавливали автомобили. Они вручили водителям георгиевские ленточки и памятные подарки в честь Дня Победы. Также стражи порядка напомнили автомобилистам о безопасности дорожного движения и передали информационные материалы.