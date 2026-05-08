2026, 08 мая 09:39
Выравнивающий слой асфальта укладывают на улице Калинина в Брянске
Выравнивающий слой асфальта укладывают на улице Калинина в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Советском районе Брянска стартовал ремонт улицы Калинина. Работы проводит подрядная организация АО «Брянскавтодор». В порядок приведут 3,4 километра дороги от улицы Пионерской до улицы Комарова.

В настоящее время специалисты укладывают выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Ремонт проводят вечером и ночью, чтобы не создавать неудобств участникам дорожного движения.

