Брянские футболистки выиграли этап всероссийских соревнований Первой лиги

2026, 30 марта 11:11

Брянские футболистки выиграли этап всероссийских соревнований Первой лиги. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшее воскресенье в Калуге прошёл заключительный матч группового этапа Всероссийских соревнований по футзалу среди женских команд Первой лиги. Спортсменки брянского «Спартака» выгрыли с хозяйками поля командой «Ника СШ №5». Матч завершился со счётом 8:0. Брянские футболистки оказались сильнее.

В турнирной таблице группового этапа «Спартак» занял первое место. За 10 матчей они набрали 23 очка. В тройку лидеров вошли воронежский «Факел» и «ОрелГУ_КПРФ_АФ».