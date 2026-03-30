Искусство

Юные брянские вокалисты завоевали Гран-при всероссийского конкурса

2026, 30 марта 10:52
Юные брянские вокалисты завоевали Гран-при всероссийского конкурса
Юные брянские вокалисты завоевали Гран-при всероссийского конкурса. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

 

В городе Калуге 28 марта прошёл всероссийский конкурс-фестиваль «Счастливая звезда». Регион на нём представил ансамбль «Теремок» коллектива «Калинушка» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. Брянские вокалисты выступили в возрастной категории 7–9 лет номинации «Народный вокал» с номером «Венок Брянских песен». «Теремок» завоевал Гран-при конкурса. 

