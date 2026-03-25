Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты на 8,5 млн рублей

2026, 25 марта 14:38

Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты 129 работниками на 8,5 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения трудового законодательства в деятельности предприятия Брянского района, занимающегося грузовыми автомобильными перевозками. С декабря 2025 года по февраль 2026 года организация не платили 129 работниками заработную плату. Долг превысил 8,5 миллиона рублей.

По материалам проверки следователи возбудили уголовное дело по факту невыплате свыше двух месяцев заработной платы. Ход расследования и погашение задолженности контролирует прокуратура.