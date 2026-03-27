58-летнего мужчину две недели ищут в Брянске

2026, 27 марта 08:17

58-летнего мужчину две недели ищут полиция и волонтёры в Брянске. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В городе Брянске пропал Олег Павлович Яновский. 58-летний мужчина перестал выходить на связь с родными 12 марта.

Приметы пропавшего: рост 177, худощавого телосложения, чёрные волосы, чёрная борода с проседью и карие глаза. Мужчина был одет в светло-бежевую куртку, синие джинсы, чёрная вязаная шапка, тёмно-коричневые полусапоги.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.