Брянские каратисты завоевали девять медалей на турнире «Мужество»

2026, 06 апреля 13:46
Брянские каратисты завоевали девять медалей на турнире «Мужество»
Брянские каратисты завоевали девять медалей на турнире «Мужество». Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В Брянске прошёл турнир по каратэ «Мужество». Соревнования посвящены памяти участника СВО гвардии капитана Давида Каличава. Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко выступили более 250 участников из Московской, Калужской, Смоленской, Орловской и Брянской областей.

Воспитанники спортивной брянской спортивной школы «Партизан» завоевали девять медалей. Первыми стали Иван Егоренков, Анастасия Бокалева и Андрей Хусточкин.  Серебряные награды достались Никите Попову и Карине Муха. Бронзовыми призёрами стали Михаил Купреев, Кирилл Базылев Кирилл, Софья Скнарь и Арсений Серый.

