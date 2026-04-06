Брянские каратисты завоевали девять медалей на турнире «Мужество»

2026, 06 апреля 13:46

Брянские каратисты завоевали девять медалей на турнире «Мужество». Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Брянске прошёл турнир по каратэ «Мужество». Соревнования посвящены памяти участника СВО гвардии капитана Давида Каличава. Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко выступили более 250 участников из Московской, Калужской, Смоленской, Орловской и Брянской областей.

Воспитанники спортивной брянской спортивной школы «Партизан» завоевали девять медалей. Первыми стали Иван Егоренков, Анастасия Бокалева и Андрей Хусточкин. Серебряные награды достались Никите Попову и Карине Муха. Бронзовыми призёрами стали Михаил Купреев, Кирилл Базылев Кирилл, Софья Скнарь и Арсений Серый.