Криминал

26-летний брянец получил срок за публичном оправдании терроризма

2026, 03 апреля 16:29
26-летний брянец получил срок за публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

2-й Западный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело о публичном оправдании терроризма. На скамье подсудимых оказался 26-летний брянец. В августе 2024 года мужчина в открытом чате мессенджера оставил комментарий, содержащий оправдание и поддержку деятельности организации, признанной в России террористической. 

Суд приговорил виновного к полутора годам в исправительной колонии общего режима. Также на два года он лишен права заниматься администрированием сайтов. Мобильный телефон осужденного, являвшийся средством совершения преступления, был конфискован в собственность государства. Решение не вступило в законную силу.

