Механика предприятия в Брянске ждёт суд из-за травмирования работника

2026, 02 апреля 14:38

Механика предприятия в Брянске ждёт суд за нарушение требований охраны труда, повлёкшее травмирование работника. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Фокинский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушает 45-летний житель областного центра.

По версии следствия, в декабре 2025 года мужчина являлся главным механиком организации по производству металлобетонных конструкций. При выполнении на территории предприятия работ на высоте он не принял мер к обеспечению техники безопасности. Металлический лоток обрушился, ударив по конструкции монтажной вышки. Работника предприятия упал с высоты и получил серьёзную травму ноги.