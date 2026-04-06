2026, 06 апреля 13:33

Глава Минстроя РФ проверил работу мобильных котельных в городе Клинцы. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В минувшую пятницу город Клинцы посетили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Во второи по величине городе Брянской области с населением в 70 тысяч человек была проведена работа по установке мобильных котельных.

«В прошлом году в результате атак укронацистов ТЭЦ, обеспечивающая теплом второй по величине город области, была выведена из строя. Как отметил Ирек Энварович, для защиты от таких ситуаций, которые происходили в этот зимний период, будем обеспечивать теплоснабжение в наших городах путем децентрализации», — подчеркнул Александр Богомаз.

В октябре прошлого был сформирован график установки. Проект реализовали за федеральные деньги с региональным софинансированием.

«Из всей этой работы, я считаю, самое сложное — это сделать врезки в действующие теплотрассы. Летом это сделать очень легко и просто, но нас жизнь заставила делать это все в зимний период, когда уже работало отопление, и все теплотрассы были заполнены водой под давлением. Эту работу, когда нужно было сделать врезки по всему городу, мы выполнили очень быстро, за ноябрь–декабрь. А наши поставщики по плану поставили все котельные», — заключил Александр Богомаз.