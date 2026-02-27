Брянские самбистки завоевали две медали на первенстве ЦФО

2026, 27 февраля 14:45

Брянские самбистки завоевали две медали на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В среду, 25 февраля, в городе Можайске Московской области стартовало первенство Центрального федерального округа по самбо. Участие в соерванониях приняли юноши и девушки от 14 до 16 лет.

В весовой категории до 44 кг выступила воспитанница брянской спортшколы олимпийского резерва по борьбе Карина Мураткалиева. Девушка завоевала золотую медаль.

Бронзовым призёром турнира стала спортсменка «Торпедо» Валерия Гапонова. Она выступила в весовой категории до 72 кг.