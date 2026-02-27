Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Наркосбытчика из Смоленской области брянский суд отправил в колонию

2026, 27 февраля 13:32
Наркосбытчика из Смоленской области брянский суд отправил в колонию
Наркосбытчика из Смоленской области брянский суд отправил в колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о хранении и покушении на сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказался 35-летний житель Смоленской области. 

В августе 2025 года фигурант получил от соучастника партию синтетического наркотика.Часть он разложил в оборудованных тайниках-закладках в посёлке Супонево. Остальное мужчина оставил себе для личного потребления.

Преступление пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота они изъяли 7,62 грамма наркотика.

Суд приговорил виновного к семи с половиной годам в колонии строгого режима. Мобильный телефон фигуранта конфисковали в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

