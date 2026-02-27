Специалисты брянской станции переливания крови создали новую форму криопреципитата

2026, 27 февраля 14:17

Специалисты брянской станции переливания крови создали новую форму криопреципитата методом высушивания. Об этом сообщили в соцсетях медицинского учреждения.

На прошлой неделе специалисты Брянской станции переливания крови создали новую форму компонента крови – криопреципитат – методом лиофилизации или высушивания.

Лабораторные испытания подтвердили, что по качественным характеристикам полученный препарат соответствует традиционному криопреципитату из свежезамороженной плазмы человека.

При этом, новый продукт отличает важными характеристиками. Хранение традиционной формы готового криопреципитата и его подготовка к использованию требует спецоборудования и занимает более часа. Препарат брянских специалистов не требует спецоборудования и готов к работе за пару минут. Новая форма может использоваться в местах получения травмы для транспортировке больного.

Апробирование нового продукта прошло в одной из передовых клиник региона. Компонент крови использовали для оказания помощи больному с кровотечением. Применение прошло без осложнений, а сам препарат показал высокую эффективность.