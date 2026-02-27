Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Специалисты брянской станции переливания крови создали новую форму криопреципитата

2026, 27 февраля 14:17
Специалисты брянской станции переливания крови создали новую форму криопреципитата
Источник фото

Специалисты брянской станции переливания крови создали новую форму криопреципитата методом высушивания. Об этом сообщили в соцсетях медицинского учреждения. 

 

На прошлой неделе специалисты Брянской станции переливания крови создали новую форму компонента крови – криопреципитат – методом лиофилизации или высушивания.

Лабораторные испытания подтвердили, что по качественным характеристикам полученный препарат соответствует традиционному криопреципитату из свежезамороженной плазмы человека. 

При этом, новый продукт отличает важными характеристиками. Хранение традиционной формы готового криопреципитата и его подготовка к использованию требует спецоборудования и занимает более часа. Препарат брянских специалистов не требует спецоборудования и готов к работе за пару минут. Новая форма может использоваться в местах получения травмы для транспортировке больного.

Апробирование нового продукта прошло в одной из передовых клиник региона.  Компонент крови использовали для оказания помощи больному с кровотечением. Применение прошло без осложнений, а сам препарат показал высокую эффективность.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

От базовой помощи до новой жизни: четыре года работы Красного Креста
27 февраля 15:38
От базовой помощи до новой жизни: четыре года работы Красного Креста
Иномарка сбила двух человек и врезалась в «КамАЗ» на брянской трассе
27 февраля 15:35
Иномарка сбила двух человек и врезалась в «КамАЗ» на брянской трассе
Брянские самбистки завоевали две медали на первенстве ЦФО
27 февраля 14:45
Брянские самбистки завоевали две медали на первенстве ЦФО

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14340) брянск (6816) ДТП (2689) ГИБДД (2217) прокуратура (2035) уголовное дело (1999) Александр Богомаз (1863) суд (1786) авария (1644) мчс (1498) коронавирус (1272) умвд (1038)