Брянские спортсменки завоевали медали на всероссийском турнире

2026, 21 января 10:43

Брянские спортсменки завоевали медали на всероссийском турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Тольятти проходит 25-й юбилейный всероссийский турнир по боксу среди юниоров. Соревнования посвящены памяти Героя Социалистического Труда Николая Семизорова. За четыре дня на ринг выйдут 214 боксёров из 37 регионов.

Регион успешно представили воспитанницы брянского спорткомплекса «Спартак» Алёна и Ксения Чулковы. Девушки завоевали бронзовые медали и звание кандидатов в мастера спорта.