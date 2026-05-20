2026, 20 мая 11:32

Брянские тхэквондисты привезли 14 медалей с Фестиваля в Рославле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В субботу, 16 мая, в городе Рославле состоялся Фестиваль тхэквондо Рославльской окружной Федерации тхэквондо. Соревнования посвятили 108-й годовщине пограничных войск России. На турнире выступили 380 спортсменов из Смоленской, Брянской, Калужской и Курской областей.

Честь региона отстаивали 14 представителей брянской федерации тхэквондо. Золотые медали завоевали Глеб Поляков и Василиса Кожемякина. Серебряными призёрами стали Ника Золожкова, Степан Поляков, Ярослав Пыталев, Леонид Тимохин и Мария Волкова. Третье место заняли Мария Попова, Кристина Чувина, Роберт Троман, Иван Сенин, Ксения Бормотова, Василиса Козлова и Доминик Локатош.