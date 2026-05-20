Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Разрубившего топором чужой телефон брянца задержали полицейские

2026, 20 мая 10:26
Разрубившего топором чужой телефон брянца задержали полицейские
Источник фото

Разрубившего топором чужой телефон брянца задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась 23-летняя жительница Бежицкого района Брянска. У неё произошёл конфликт со знакомым родственницы. Нетрезвый мужчина принёс из кладовки топор и разрубил мобильный телефон заявительницы. Девушка оценила ущерб в почти 30 тысяч рублей.

За пару часов участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого. 50-летний житель Брянска не раз уже был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчина возместил потерпевшей половину суммы ущерба.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Жительницу Брянска суд отправил в колонию за убийство сожителя
20 мая 12:16
Жительницу Брянска суд отправил в колонию за убийство сожителя
Трое юных зацеперов пострадали на прошлой неделе в Брянской области
20 мая 12:00
Трое юных зацеперов пострадали на прошлой неделе в Брянской области
Брянские тхэквондисты привезли 14 медалей с Фестиваля в Рославле
20 мая 11:32
Брянские тхэквондисты привезли 14 медалей с Фестиваля в Рославле

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15231) брянск (6952) ДТП (2757) ГИБДД (2309) прокуратура (2108) уголовное дело (2056) Александр Богомаз (1998) суд (1790) авария (1668) мчс (1545) коронавирус (1272) дороги (1074)