Разрубившего топором чужой телефон брянца задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась 23-летняя жительница Бежицкого района Брянска. У неё произошёл конфликт со знакомым родственницы. Нетрезвый мужчина принёс из кладовки топор и разрубил мобильный телефон заявительницы. Девушка оценила ущерб в почти 30 тысяч рублей.
За пару часов участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого. 50-летний житель Брянска не раз уже был судим.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчина возместил потерпевшей половину суммы ущерба.