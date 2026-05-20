Разрубившего топором чужой телефон брянца задержали полицейские

2026, 20 мая 10:26

Разрубившего топором чужой телефон брянца задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 23-летняя жительница Бежицкого района Брянска. У неё произошёл конфликт со знакомым родственницы. Нетрезвый мужчина принёс из кладовки топор и разрубил мобильный телефон заявительницы. Девушка оценила ущерб в почти 30 тысяч рублей.

За пару часов участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого. 50-летний житель Брянска не раз уже был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчина возместил потерпевшей половину суммы ущерба.