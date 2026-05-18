2026, 18 мая 13:36

Лжебанкиры похитили свыше шести млн рублей у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратились 14 жителей Брянской области, которые стали жертвами дистанционных мошенников. Потерпевшие лишились 7 623 000 рублей.

В ряде случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали жертв о подозрительных действиях со счетами и картами. Потерпевшие сообщали незнакомцам конфиденциальные данные, в том числе коды из смс-сообщений для подтверждения операций. Некоторые переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. Всего со счетов шести потерпевших лжебанкиры похитили 6 019 000 рублей.