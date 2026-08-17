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Брянские тяжелоатлеты поучаствовали в Спартакиаде народов России

2026, 17 августа 09:57
Брянские тяжелоатлеты поучаствовали в Спартакиаде народов России
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Брянские тяжелоатлеты поучаствовали в Спартакиаде народов России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

 

В минувшие выходные в городе Екатеринбурге состоялись соревнования по тяжёлой атлетике в рамках Спартакиады народов России. Спортсмены выступали в новых олимпийских весовых категориях. Соревнования стали этапом отбора на чемпионат мира и Олимпийские игры 2028 в Лос-Анджелесе.

Брянскую область представили пять воспитанников спортшколы олимпийского резерва «Сталь». Лучший результат показал Станислав Прошин. В весовой категории до 110 кг он остановился в шаге от пьедестала почёта.

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