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Общество

В Брянске почтили память экипажа атомного подводного крейсера «Курск»

2026, 13 августа 11:36
В Брянске почтили память экипажа атомного подводного крейсера «Курск»
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В памятном мероприятии у поклонного креста приняли участие моряки-подводники, духовенство, прихожане и воспитанники воскресной школы.

 

В Брянске почтили память экипажа атомного подводного крейсера «Курск», в памятном мероприятии, посвящённом трагедии 26-летней давности, принял участие глава Советской районной администрации Денис Семенов.

Напомним, 12 августа 2000 года подлодка затонула в Баренцевом море. Память 118 погибших моряков почтили 118 ударами колокола, в 11:30 был приспущен Андреевский флаг. Двое погибших Алексей Коробков и Виталий Суларев были уроженцами Брянщины.

По погибшим прошла панихида. Денис Семенов призвал хранить память о тех событиях и членах экипажа, подчеркнув, что эти люди до конца были верны своему долгу и сохраняли мужество. 

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