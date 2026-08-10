Брянщина вошла в тройку регионов с самой низкой аварийностью

2026, 10 августа 14:20

Данные приводит рейтинг РИА Новости.

Брянская область заняла третье место среди регионов России с самой низкой аварийностью. Первое место у Чечни, где зафиксировали 10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта. На втором месте Московская область с показателем 39 ДТП. Замыкает тройку лидеров Брянская область — 41,9 аварии с пострадавшими на 100 тысяч машин.

Худшие показатели зафиксированы в Республике Тыва и Калмыкии, там 200,6 и 197,5 ДТП с пострадавшими соответственно. Это значительно превышает общероссийский уровень.