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ДТП

Брянщина вошла в тройку регионов с самой низкой аварийностью

2026, 10 августа 14:20
Брянщина вошла в тройку регионов с самой низкой аварийностью
Источник фото

Данные приводит рейтинг РИА Новости.

 

Брянская область заняла третье место среди регионов России с самой низкой аварийностью. Первое место у Чечни, где зафиксировали 10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта. На втором месте Московская область с показателем 39 ДТП. Замыкает тройку лидеров Брянская область — 41,9 аварии с пострадавшими на 100 тысяч машин.

Худшие показатели зафиксированы в Республике Тыва и Калмыкии, там 200,6 и 197,5 ДТП с пострадавшими соответственно. Это значительно превышает общероссийский уровень.

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