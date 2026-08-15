250 брянских молодых людей станут именными стипендиатами

2026, 15 августа 08:52

Экспертная группа распределила 250 претендентов по трем номинациям.

В Брянске определили получателей именных стипендий среди молодежи: ими станут 250 человек. В Брянской городской администрации прошло заседание экспертной группы под председательством заместителя главы Игоря Чубчикова.

Претенденты распределены по трем номинациям: «Образование» — 200 человек, «Культура» — 45, «Общественные молодежные объединения» — 5. Точную дату церемонии награждения организаторы сообщат позже.

Церемония вручения именных муниципальных стипендий в Брянске проводится с 2008 года. С 2021 года количество воспитанников образовательных учреждений, которые могут рассчитывать на стипендию, увеличилось со 100 до 200. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.