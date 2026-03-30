Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянские тяжелоатлеты завоевали три медали на первенстве России

2026, 30 марта 12:35
Брянские тяжелоатлеты завоевали три медали на первенстве России
Источник фото

Брянские тяжелоатлеты завоевали три медали на первенстве России. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В городе Каспийск Республики Дагестан проходит первенство России по тяжёлой атлетике. В соревнованиях участвуют более 600 юношей и девушек в возрасте от 13 до 17 лет.

Воспитанница брянской спортивной школы олимпийского резерва «Сталь» Александра Лысенкова завоевала золотую медаль в сумме двоеборья. Первым в упражнении толчок стал брянец Николай Ратниекс. Он также завоевал бронзовую награду в сумме двоеборья.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14654) брянск (6880) ДТП (2705) ГИБДД (2246) прокуратура (2065) уголовное дело (2027) Александр Богомаз (1935) суд (1787) авария (1647) мчс (1512) коронавирус (1272) умвд (1054)