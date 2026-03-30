Брянские тяжелоатлеты завоевали три медали на первенстве России

2026, 30 марта 12:35

Брянские тяжелоатлеты завоевали три медали на первенстве России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Каспийск Республики Дагестан проходит первенство России по тяжёлой атлетике. В соревнованиях участвуют более 600 юношей и девушек в возрасте от 13 до 17 лет.

Воспитанница брянской спортивной школы олимпийского резерва «Сталь» Александра Лысенкова завоевала золотую медаль в сумме двоеборья. Первым в упражнении толчок стал брянец Николай Ратниекс. Он также завоевал бронзовую награду в сумме двоеборья.