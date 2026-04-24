2026, 24 апреля 12:18

Брянская студентка медколледжа стала призёром чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Оренбурге завершился межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы». В компетенции «Медицинский и социальный уход» за звание лучшего молодого специалиста в сфере сестринского дела боролись представители 46 регионов.

Область представила студентка Брянского базового медицинского колледжа Екатерина Коноваленкова. Девушка с успехом прошла три модуля, в частности продемонстрировала работу с пациентом в реанимации и патронажа на дому. Брянская студентка заняла второе место чемпионата.