2026, 27 апреля 15:35

Брянские каратисты завоевали 16 медалей на турнире по киокусинкай. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

26 апреля в городе Орле прошло первенство по киокусинкай карате. Золотые медали завоевали брянские спортсмены Иван Павлов, Анастасия Кирющенкова и Виктория Новикова. Серебряными призёрами стали Артём Талагаев, Сергей Артамонов, Мария Моисеенко, Кирилл Гвоздев, Алексей Михеенко, Глеб Бокатов, София Печенкина, Влад Мазур и Максим Богданов. На третью ступень пьедестал почёта поднялись Кирилл Шаненков, Максим Полуешкин, Иван Плюгин и Александр Жуков.