Мужчина погиб при атаке БпЛА в Климовском районе

2026, 23 ноября 10:17

Мужчина погиб при атаке БпЛА в Климовском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки воздушную границу Брянской области нарушили девять вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии уничтожили все цели.

В селе Брахлов Климовского района при атаке беспилотника ВСУ погиб 65-летний мужчина.