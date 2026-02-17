Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянский шахматист выиграл первенство России в Сочи

2026, 17 февраля 11:13
Брянский шахматист выиграл первенство России в Сочи. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

15 дней февраля в городе Сочи на базе отеля «Жемчужина» прошло Детское первенство России по шахматам. В рамках форума состоялись турниры по решению шахматной композиции, блицу, быстрым шахматам и классическим шахматам, а также всероссийские соревнования «Первая лига». В борьбу за медали вступили сильнейшие юные шахматисты страны.

Брянскую область представили восемь шахматистов. В Высшей лиге среди юношей до 15 лет выступил Арсений Клещевников. Он набрал семь очков и завоевал золотую медаль первенства России. 

