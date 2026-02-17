Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Дистанционные мошенники похитили свыше шести миллионов у брянцев за неделю

2026, 17 февраля 10:45
Дистанционные мошенники похитили свыше шести миллионов у 25 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе телефонные и кибермошенников обманули 25 жителей Брянской области. Потерпевшие лишились 6 470 000 рублей.

В некоторых случаях злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Мошенники информировали о якобы подозрительных действия со счетами и картами. По указанию незнакомцев жертвы сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операция из смс-сообщений. Некоторые переходили по присланным им в сообщениях интернет-ссылкам. Там злоумышленники получали доступ к телефонам жертв и через банковские приложения похищали деньги. 

Лжебанкиры похитили у восьми брянцев  2 193 000 рублей.

