Дистанционные мошенники похитили свыше шести миллионов у брянцев за неделю

2026, 17 февраля 10:45

Дистанционные мошенники похитили свыше шести миллионов у 25 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе телефонные и кибермошенников обманули 25 жителей Брянской области. Потерпевшие лишились 6 470 000 рублей.

В некоторых случаях злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Мошенники информировали о якобы подозрительных действия со счетами и картами. По указанию незнакомцев жертвы сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операция из смс-сообщений. Некоторые переходили по присланным им в сообщениях интернет-ссылкам. Там злоумышленники получали доступ к телефонам жертв и через банковские приложения похищали деньги.

Лжебанкиры похитили у восьми брянцев 2 193 000 рублей.