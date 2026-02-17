Кражу телефона и денег со счёта раскрыли полицейские в Брянске

2026, 17 февраля 11:46

Рецидивиста, подозреваемого в краже телефона и 27 тысяч рублей со счёта, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 42-летний житель Советского района Брянска. У мужчины пропал мобильный телефон стоимостью около 7000 рублей, а с банковского счёта исчезли более 27 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к хищению причастен 45-летний житель Володарского района. Он не раз уже был судим.

Потерпевший живет в одном подъезде с родственником злоумышленника. Накануне рецидивист пришёл навестить близкого и встретился с заявителем в подъезде. Мужчины решили вместе выпить спиртного. Потерпевший задремал, а его новый приятель похитил мобильный телефон. С помощью бесконтактных платежей чужим смартфоном подозреваемый оплатил в магазинах алкоголь и продукты. Когда деньги закончиличь, он сдал телефон в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант заключен под стражу.