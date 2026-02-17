Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Кражу телефона и денег со счёта раскрыли полицейские в Брянске

2026, 17 февраля 11:46
Кражу телефона и денег со счёта раскрыли полицейские в Брянске
Источник фото

Рецидивиста, подозреваемого в краже телефона и 27 тысяч рублей со счёта, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

В полицию обратился 42-летний житель Советского района Брянска. У мужчины пропал мобильный телефон стоимостью около 7000 рублей, а с банковского счёта исчезли более 27 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к хищению причастен 45-летний житель Володарского района. Он не раз уже был судим. 

Потерпевший живет в одном подъезде с родственником злоумышленника. Накануне рецидивист пришёл навестить близкого и встретился с заявителем в подъезде. Мужчины решили вместе выпить спиртного. Потерпевший задремал, а его новый приятель похитил мобильный телефон. С помощью бесконтактных платежей чужим смартфоном подозреваемый оплатил в магазинах алкоголь и продукты. Когда деньги закончиличь, он сдал телефон в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант заключен под стражу.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские спортсмены завоевали семь медалей турнире по вольтижировке
17 февраля 15:32
Брянские спортсмены завоевали семь медалей турнире по вольтижировке
Почти пять километров трассы в Новозыбковском округе отремонтируют по нацпроекту
17 февраля 14:37
Почти пять километров трассы в Новозыбковском округе отремонтируют по нацпроекту
Суд ограничил свободу жительнице Красной Горы за использование поддельных прав
17 февраля 13:45
Суд ограничил свободу жительнице Красной Горы за использование поддельных прав

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14224) брянск (6797) ДТП (2679) ГИБДД (2207) прокуратура (2028) уголовное дело (1989) Александр Богомаз (1832) суд (1785) авария (1634) мчс (1495) коронавирус (1272) умвд (1030)