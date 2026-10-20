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Общество

На 90% светофоров в Брянске работает фаза «Всем красный»

2026, 20 октября 11:45
На 90% светофоров в Брянске работает фаза «Всем красный»
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На 90% светофоров в Брянске работает фаза «Всем красный». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

На комиссии при главе Брянской городской администрации обсудили вопросы безопасности дорожного движения. Речь шла о переходах около образовательных учреждений.

Для безопасности пешеходов в городе на светофорах внедрена фаза «Всем красный». Она уже на работает на 90% объектов по городу, в том числе на всех – около учреждений образования.

«С увеличением количества светофоров на территории города мы стали сталкиваться с тем, что люди игнорируют требования и едут на красный свет. Именно эта фаза, которая побуждает пешехода оставаться на тротуаре в течение нескольких секунд, спасает его от дорожно-транспортных происшествий», — пояснил начальник отдела ГИБДД города Брянска Алексей Коноваленко.

Кроме того, в конце лета около образовательных учреждений специалисты дорожного управления нанесли разметку на проезжей части, в том числе на 220 переходах, восстановили 207 дорожных знаков, обустроили искусственные неровности.

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