Свыше 120 сотрудников администраций присоединились к уборке Брянска

2026, 19 октября 18:33

Свыше 120 сотрудников администраций присоединились к уборке Брянска в минувшую пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

16 октября в Брянске прошёл очередной пятничник. На уборку вышли более 120 сотрудников городской и районных администраций. К ним присоединились специалисты департаментов и учреждений.

Участники экологической акции восстановили забор и очистили территорию вокруг расселённого дома №29 на Красноармейской. Мусор и листья убирали на улицах Горбатова, Репина, Калинина, на пересечении Степной и Ильи Иванова, на разворотном кольце проспекта Героев, Брянской Пролетарской Дивизии, Камозина, Куйбышева, под мостом через Болву и на Бежицком пляже.

Также благоустройство провели около Дворца культуры железнодорожников, в сквере имени Ленина, в пешеходной зоне по улице Гоголя. На улице Красной Гвардии покосили зелёную зону. А около Советской районной администрации участники пятничника пропололи клумбы.