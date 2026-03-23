Гроссмейстер из Брянска заняла второе место чемпионата России по шашкам в спорте слепых

2026, 23 марта 10:08

Гроссмейстер из Брянска заняла второе место чемпионата России по шашкам в спорте слепых. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в парк-отеле «Ярославль» в посёлке Красные ткачи Ярославской области прошёл чемпионат России по шашкам стоклеточным в спорте слепых. Участие в соревнованиях приняли 24 спортсмена из 14 регионов.

Брянскую область среди женщин представила тотально-незрячая гроссмейстер России Любовь Волкова. С результатом в девять очков она завоевала серебряную медаль чемпионата России.